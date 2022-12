União Europeia faz nova tentativa de chegar a acordo sobre teto para preços de gás

Ministros da União Europeia (UE) estão mais uma vez tentando, nesta segunda-feira, 19, finalizar um acordo para impor um teto aos preços do gás natural, de forma a ajudar famílias e empresas a lidar com o salto nos custos da commodity.

Em outras cinco reuniões de emergência, os ministros não conseguiram superar suas diferenças, mas vários líderes da UE disseram na semana passada que a definição de um teto para os preços do gás provavelmente se concretizará desta vez.

LEIA TAMBÉM: Alemanha inaugura primeiro terminal de gás natural liquefeito do país

"Definimos o cronograma político que permitirá aos nossos ministros finalizar a questão de um teto para o preço do gás", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, na semana passada, após reunião de líderes da UE em Bruxelas.

As 27 nações da UE mostraram coesão ao aplicar nove rodadas de sanções contra a Rússia, em função da guerra na Ucrânia, e adotar medidas de economia de energia para evitar a escassez do gás natural.

O bloco, no entanto, ainda não conseguiu fechar um acordo para determinar um teto ao preço do gás, inicialmente prometido em outubro, para reduzir o valor das contas de energia que dispararam em meio ao conflito russo-ucraniano.

"Hoje, temos de chegar a um acordo sobre um mecanismo para evitar que os lares e empresas europeus sofram com os altos preços do gás, como vimos durante o último verão", disse o ministro da Indústria da República Checa, Jozef Síkela, cujo país detém a presidência rotativa do Conselho da UE. Fonte: Associated Press.

LEIA TAMBÉM: