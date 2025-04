Trump deve receber maiores varejistas dos EUA para discutir efeitos das tarifas

Para os varejistas, as tarifas são a mais recente ameaça em um cenário econômico já desafiador, com os consumidores buscando preços baixos após anos de inflação elevada.

A previsão é que as tarifas pesarão mais sobre alguns varejistas do que sobre outros. O Walmart importa um terço de seus produtos, com China e México como os países fornecedores “mais significativos”. A maior rede de supermercados do país afirma que dois terços do que vende nos Estados Unidos é produzido, cultivado ou montado na América.