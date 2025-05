Trump chama presidente do Fed de 'tolo' após anúncio de manutenção da taxa de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quinta-feira de “tolo”, em letras maiúsculas, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que ontem anunciou que o banco central americano mantém a taxa básica de juros inalterada por considerar que os riscos inflacionários persistem.

“‘Lento demais’ Jerome Powell é um TOLO, que não tem a menor ideia. Excluindo isso, eu gosto muito dele”, escreveu Trump em postagem na rede social Truth Social, na qual afirmou que os preços dos combustíveis e da energia estão “muito baixos” e que não há “praticamente” inflação no país.

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed decidiu ontem, no encerramento de sua reunião de dois dias, manter as taxas de juro inalteradas na faixa de 4,25%-4,5%, na qual permaneceram desde o corte de dezembro de 2024.

Trump expressou novamente sua frustração com Powell durante uma rodada de perguntas no Salão Oval, onde afirmou que cortar as taxas agora seria como "combustível de jato" para a economia.

"É ridículo, é sempre tarde demais. Mas não fará muita diferença, porque a economia deste país é muito forte", destacou Trump, observando que outros bancos centrais nas principais economias mantiveram seus cortes de juros nos últimos meses para controlar a inflação e estimular o crescimento.

"[Powell] não quer fazer isso. Ele provavelmente não tem muito amor por mim. É um motivo meio maluco, mas a vida é assim", completou Trump.

Desde que chegou ao poder em janeiro, Trump pediu repetidamente a Powell que anunciasse outro corte nas taxas porque a inflação está contida e sua política de tarifas comerciais mais altas traz receita para os cofres públicos, enquanto o presidente do Fed defendeu sua independência.

Powell afirmou em entrevista coletiva que, embora seja “provável” que os aumentos de tarifas levem a uma inflação mais alta, a um crescimento econômico mais lento e a um desemprego mais alto se continuarem, a economia em si continua forte por enquanto.

O PIB dos EUA contraiu 0,3% no primeiro trimestre em uma base anualizada e 0,1% em relação ao trimestre anterior, o primeiro valor negativo desde 2022, mas o diretor do banco central americano destacou que, embora as pessoas estejam preocupadas com o impacto da disputa tarifária, ele ainda não chegou.

O desemprego permaneceu em 4,2% em abril nos EUA, o mesmo nível de março, enquanto os preços caíram 0,1% em março, sua primeira queda mensal desde maio de 2020, e deixaram a inflação no período anual em 2,4%, levemente acima da meta de 2% do Fed.

Powell ressaltou que esses bons dados permitem enfrentar com paciência a política monetária diante da incerteza sobre o impacto das mudanças na política comercial, regulatória e orçamentária do governo Trump.