Tianjin, na China, recebe Fórum de Davos de Verão

Começou nesta terça-feira, 27, na cidade chinesa de Tianjin o 14º Fórum Davos de Verão. Mais de 1,5 mil pessoas, membros da elite política e empresarial, além de acadêmicos de quase 100 países e regiões ao redor do mundo, confirmaram presença no encontro.

“Depois que o fórum foi adiado por três anos consecutivos devido à pandemia, optamos por realizá-lo em Tianjin, o que nos faz sentir honrados e responsáveis”, disse Yu Pengzhou, vice-secretário-geral do Comitê de Coordenação Preparatória de Tianjin para o Fórum Davos de Verão e vice-secretário-geral do governo municipal de Tianjin.

O tema do Fórum Davos de Verão deste ano é “Empreendedorismo: a força motriz da economia mundial”. A agenda do evento inclui temas como meio ambiente, inteligência artificial, recuperação da manufatura asiática, transformação energética, entre outros.

Estimular empreendedorismo

Chen Liming, presidente da região da Grande China para o Fórum Econômico Mundial, disse que o objetivo de definir esse tema é estimular o empreendedorismo e a vitalidade das empresas como o principal corpo de inovação em uma era de mudança e explorar o caminho da recuperação econômica.

“Para avançar nesse objetivo, desenhamos seis pilares temáticos: retomada do crescimento, China no contexto global, transição energética e oferta de material, proteção da natureza e do clima, tendências de consumo na era pós-pandêmica e implantação da inovação. seis pilares temáticos, este fórum tem um total de cerca de 170 sessões”, disse Chen.

O trabalho preparatório para o evento começou em 28 de janeiro deste ano. Além dos preparativos para o próprio fórum, Tianjin também oferecerá atividades como noites culturais, exposições de arte e tecnologia, passeios culturais e passeios industriais durante o fórum.

Fonte: Xinhua News