Tenham confiança de que BCE vai estabilizar inflação, diz Lagarde

Os cidadãos da zona do euro preocupados com o aumento dos preços podem confiar que o Banco Central Europeu vai estabilizar a inflação, disse nesta terça-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde.

"Entendemos que a alta dos preços seja uma preocupação para muitas pessoas, e levamos essa preocupação muito seriamente", disse Lagarde.

"Mas as pessoas podem confiar que nosso compromisso com a estabilidade de preços é inabalável, o que é crítico para a firme ancoragem das expectativas de inflação e para a confiança na moeda."

Ela falou em um evento para marcar a posse de Joachim Nagel como novo presidente do banco central alemão. Seu predecessor, Jens Weidmann, renunciou depois de uma década de oposição infrutífera à política monetária frouxa do BCE.

A inflação anual atingiu 5% no mês passado, máxima recorde para o bloco monetário e bem acima da meta de 2% do BCE.