Tebet diz que reforma tributária é "bala de prata" para crescimento com inclusão social

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a defender a reforma tributária como a "bala de prata" para o crescimento do Brasil com inclusão social. A afirmação foi feita durante evento para ouvir as demandas de Alagoas para o Plano Plurianual (PPA) nesta sexta-feira, 12.

Tebet vai rodar o país para colher sugestões regionais de políticas públicas que devem ser priorizadas nos orçamentos públicos de 2024 a 2027. O Planejamento precisa entregar o PPA ao Congresso até o dia 31 de agosto.

"O PPA é o primeiro de muitos instrumentos que precisamos, mas estamos diante de uma reforma tributária, que para mim é a bala de prata, única salvação para o Brasil crescer com inclusão social", disse a ministra durante a Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027 em Maceió.

Reforma tributária

Tebet frisou que a reforma tributária, além de garantir um fundo de compensação para os estados, vai exigir um plano de desenvolvimento regional, fundamental para elencar as prioridades e potencialidades de cada estado para a formatação de políticas públicas de médio e longo prazo.

A ministra também reiterou que os recursos públicos são limitados, e como "o dinheiro é curto", a prioridade do governo será no desenvolvimento de políticas públicas para os mais pobres, a primeira infância, jovens e idosos.

"Queremos crescer, nos desenvolver e acabar com a desigualdade social, mas através do emprego e qualidade de vida", disse Tebet acrescentando que o objetivo desses encontros é incluir o máximo possível das sugestões apontadas para o PPA nas próximas leis de diretrizes orçamentárias.

