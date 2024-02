Taxação acima de US$ 50 faz 66% dos consumidores desistirem de compra, diz pesquisa

A taxa de desistência é atribuída à inclusão de impostos. O mesmo levantamento aponta que 45% desses consumidores não realizaram a compra em outra loja, seja internacional ou local.

Ainda de acordo com a pesquisa do Grupo Alibaba, 87% dos entrevistados acreditam ser mais correto reduzir taxações dos produtos nacionais ao invés de aumentar o imposto dos produtos importados. Mais de 60% dos consumidores entendem que a importação possibilita o consumo, especialmente de quem tem menos renda.

Sobre as taxas cobradas em importados, 75% do público respondeu que é contrário ao aumentos dos impostos para produtos acima de US$ 50.

Em evento nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai buscar "a melhor solução"para a taxação de compras de até US$ 50 do exterior. Ele foi questionado se iria rever a isenção do Imposto de Importação para compras de até US$ 50 em sites estrangeiros. “As remessas caíram muito. A questão do contrabando, que envolvia até remessas de droga, isso acabou”, disse Haddad.

A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apresentaram uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a isenção.

O que é a Remessa Conforme