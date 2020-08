A taxa de desemprego subiu para 13,3% no trimestre que vai de abril a junho, uma alta de 1,1 ponto percentual (p.p.) em relação ao período anterior, findo em março. informou o IBGE nesta quinta-feira, 6.

Com muitos trabalhadores fora da força em função da pandemia do coronavírus, o número de pessoas ocupadas no Brasil teve redução recorde de 9,6% no segundo trimestre, segundo o instituto: uma queda foi de 8,9 milhões de ocupados.

