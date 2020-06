Taxa de desemprego nos Estados Unidos recua inesperadamente em maio

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu inesperadamente em maio, informou o governo nesta sexta-feira em relatório que mostrou os mais recentes sinais de que a contração econômica causada pela pandemia de covid-19 esteja melhorando.

O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho mostrou que a taxa de desemprego caiu a 13,3% no mês passado de 14,7% em abril. Foram criadas 2,509 milhões de vagas fora do setor agrícola, ante perda recorde de 20,687 milhões em abril.

Economistas consultados pela Reuters esperavam salto da taxa de desemprego a 19,8% em maio, com fechamento de 8 milhões de vagas.

O mercado de trabalho melhorou consideravelmente na segunda metade de maio conforme as empresas reabriram após terem que ser fechadas em meados de março para conter a disseminação da Covid-19.

A confiança do consumidor, a indústria e o setor de serviços também estão se estabilizando, embora a níveis baixos, em sinais de que o pior acabou.