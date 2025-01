‘Taxa das blusinhas’: compras internacionais diminuem em 2024, mas arrecadação de imposto cresce 40%

O número de encomendas internacionais feitas pelos brasileiros caiu 11% em 2024 na comparação com o ano anterior, informou a Secretaria da Receita Federal nesta quarta. No entanto, com "taxa das blusinhas" arrecadação sobre as compras subiu mais de 40% e chegou a R$ 1,98 bilhão.

No ano passado os brasileiros importaram um total de 187,12 milhões de remessas internacionais. Em 2023, o número foi de 209,57 milhões.

Apesar da diminuição, a Receita afirmou que a arrecadação com as compras internacionais aumentou mais de 40% em 2024 e chegou a R$ 1,98 bilhão, recorde para a série histórica.

“Apesar do decréscimo na quantidade de importações de remessas internacionais, a arrecadação do imposto de importação nessas operações apresentou recorde histórico, atingindo R$ 2.789.141.057, um incremento de 40,7% em relação a 2023, que foi de R$ 1.981.354.694”, escreveu a Receita.

Em projeções feitas no ano passado, o Ministério da Fazenda tinha a expectativa de arrecadar R$ 700 milhões em receitas com a “taxa das blusinhas” para o governo em 2024.

Em junho de 2024, o Congresso Nacional aprovou a “taxa das blusinhas”, que prevê aplicação do Imposto de Importação de 20% nas compras de até US$ 50 feitas em plataformas on-line. A cobrança foi retomada no início de agosto, após ter passado cerca de um ano isento. Acima desse valor, o imposto é de 60%. Em todos os casos, há ICMS de 17%.

A Receita atribuiu o crescimento da arrecadação justamente à volta da cobrança da “taxa das blusinhas” e à criação do programa Remessa Conforme.

“O aumento da arrecadação vai ao encontro da criação do Programa Remessa Conforme e o estabelecimento, pelo Congresso Nacional, da tributação sobre todas as remessas, independentemente do valor da importação."