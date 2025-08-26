'Taxa da blusinha' nos EUA: correios de 25 países suspendem envios para mercado americano

A União Postal Universal (UPU), agência postal das Nações Unidas (ONU), informou hoje que os correios de 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump.

A administração Trump decidiu eliminar, com efeito a partir de 29 de agosto, a isenção de tarifas da qual pequenos pacotes postais (envios de mercadorias com valor igual ou inferior a 800 dólares ou 4.300 reais) desfrutavam até agora. A medida é parecida com a adotada no Brasil no ano passado, apelidada de taxa da blusinha.

Essa decisão provocou uma onda de anúncios por parte de serviços postais em países como Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Índia, Austrália e Nova Zelândia, que suspenderam os envios de pacotes com destino aos Estados Unidos.

"Operadores postais de 25 países-membros notificaram a União Postal Universal (UPU) que suspenderam seus serviços postais de saída para os Estados Unidos devido a incertezas relacionadas aos serviços de trânsito", afirmou a UPU em um comunicado.

"Essas suspensões permanecerão em vigor enquanto se aguarda informações mais detalhadas sobre a implementação das medidas anunciadas pelas autoridades americanas", acrescentou a instituição da ONU.

Os pacotes estarão sujeitos a partir de sexta-feira às mesmas taxas alfandegárias aplicadas a outras importações provenientes dos países de origem.

Por exemplo, 15% para os países da União Europeia (UE) ou 50% para a Índia. Somente os envios entre particulares de um valor inferior a 100 dólares (542 reais) continuam isentos de taxas.

Além do curto prazo para implementação da decisão, o problema reside especialmente no fato de que o decreto obriga "os transportadores e outras partes autorizadas a recolher antecipadamente dos remetentes os direitos alfandegários e transferir as quantias consolidadas para o Escritório de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos", destacou a UPU.

Devido à falta de tempo para se preparar para essas novas "exigências operacionais", os serviços postais de vários países recorreram à UPU, que atualmente estuda "soluções duradouras" que possam facilitar a retomada dos fluxos postais.

Inicialmente, a medida dos Estados Unidos, tomada no início de 2025, tinha como objetivo apenas a China e Hong Kong, no contexto da ofensiva do governo Trump contra os gigantes do comércio online Shein e Temu. Mas ela foi ampliada posteriormente para todos os países para garantir sua eficácia.