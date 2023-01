Tanto 25 ponto base quanto 50 ponto base estarão na mesa na próxima reunião, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira que tanto uma alta de 25 pontos-base (pb) quanto uma de 50 pb estão na mesa na próxima reunião, em fevereiro. "Tudo depende dos próximos dados", destacou, durante entrevista ao The Wall Street Journal.

Segundo a banqueira central, a taxa terminal dos Fed Funds deve chegar em "algo acima de 5%". "É razoável que as taxas fiquem na faixa de 5%-5,25%", prevê. Ela comentou ainda que é muito cedo para declarar vitória contra a inflação.

"Inflação está mais persistente do que o previsto e não vai desacelerar para 2% no próximo ano", alertou Mary Daly, que ainda acrescentou que uma mudança na meta de inflação dos EUA não está em discussão.

Apesar do cenário preocupante com a alta de preços, a dirigente destacou que os últimos dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e do índice de preços de gastos com consumo (PCE) são animadores. Porém, de acordo com ela, a inflação de serviços essenciais é o ponto de preocupação, já que não desacelerou como o BC norte-americano gostaria.

Com relação ao mercado de trabalho, Mary Daly disse que as quedas salariais são consistentes com um mercado de trabalho em lentidão. "Continuo vendo a economia desacelerando", afirmou

