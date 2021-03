SuperAgro: evento da EXAME terá painel para startups do ramo

O agronegócio é um dos mais importantes setores da economia brasileira. No ano passado, por exemplo, representou 50% das exportações do país. Diante de tamanha relevância, a EXAME vai promover a discussão das tendências do setor no fórum online SuperAgro, que contará com a presença de grandes nomes da economia e da política.

Dentro do evento online por causa da pandemia, será realizado um DemoDay: uma bateria de apresentações de startups com novos planos e modelos de negócio voltados ao agronegócio. São as chamadas agritechs.

Garanta o seu lugar no mais relevante fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio. É gratuito!

Durante o DemoDay, que acontecerá entre às 16h30 e às 18h do dia 8 de abril, todas as startups convidadas terão cinco minutos para apresentar o seu case, focando no problema relacionado ao seu respectivo mercado, na solução (o produto) e no modelo de negócio. Os especialistas presentes formarão uma banca para realizar perguntas e avaliar cada negócio.

O principal objetivo desse painel no evento é apresentar ao mercado e aos investidores novas soluções e aplicações de tecnologias.

Confira, abaixo, os nomes confirmados para o DemoDay:

Andrei Grespan, diretor Executivo da Tarvos

Alexandre Chequim, co-fundador e CEO da DigiFarmz Smart Agriculture

Isaque Eberhardt, co-fundador e CEO da Agryo

Xisto Alves de Souza, CEO da JetBov

Mariana Vasconcelos, CEO da Agrosmart

Pedro Lanna, Business Development da Agrotools

Os especialistas que avaliarão os negócios são:

Pedro Waengertner, co-fundador e CEO da ACE Startups

Cristiane Steinmetz, diretora na Fazenda Boa Vista e idealizadora da Rede Uma - União das Mulheres do Agro

Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual e responsável pelo boostLab, hub de negócios para empresas tech.

O painel especial DemoDay foi estruturado em parceria com a ACE Startups, uma das mais importantes aceleradoras de startups do Brasil. Além do DemoDay, o SuperAgro contará com nove painéis de debate, que tratarão de assuntos como a força do Brasil no setor mesmo durante a pandemia, o destaque do país no cenário internacional, o futuro promissor da área e as necessidades de adotar práticas sustentáveis no agronegócio.