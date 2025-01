Subsídios na China fazem vendas de eletrônicos crescer até 400% no ano novo lunar

Festival da Primavera marca alta nas vendas de eletrônicos na China

O Festival da Primavera, conhecido como o Ano Novo Chinês, começou com uma disputa acirrada entre fabricantes de celulares e plataformas de venda. No “primeiro dia do subsídio nacional”, os descontos chamaram a atenção dos consumidores, garantindo um “bom começo” para as vendas de eletrônicos na temporada.

No dia 20 de janeiro, diversas marcas entraram no "modo de redução de preços". Para se enquadrarem nos critérios do subsídio, muitos modelos de celulares de alta gama tiveram cortes significativos nos preços, como o iPhone 16 Plus de 128GB, que recebeu um desconto direto de RMB 1.000.

Vendas de celulares disparam até 400%

Dados de distribuidores e plataformas online apontaram que as vendas de celulares e tablets registraram aumentos de 200% a 400% no primeiro dia da campanha. Além disso, lojas físicas em cidades como Chengdu, Ningbo, Hangzhou e Changsha relataram um grande crescimento no fluxo de clientes.

A alta demanda gerou até mesmo falhas temporárias no sistema POS da China UnionPay Merchant Services, responsável pelo processamento de pagamentos de produtos subsidiados.

Especialistas indicam que o subsídio nacional deve continuar impulsionando as vendas de eletrônicos ao longo do Festival da Primavera. A combinação de incentivos financeiros e promoções das fabricantes criou um ambiente favorável para o consumo de celulares e tablets.

Como funciona o subsídio nacional para eletrônicos?

Em 8 de janeiro, o Escritório de Informação do Conselho de Estado da China anunciou os detalhes do programa de subsídios para a compra de produtos digitais, como smartphones, tablets e smartwatches.

As principais regras incluem:

Subsídio de **15%** sobre o valor de cada produto, limitado a **RMB 500** por item.

Válido apenas para itens com preço inferior a **RMB 6.000**.

Restrição de um produto por categoria por consumidor.

Para atender às condições do programa, fabricantes e lojas reduziram os preços de diversos modelos. Isso permitiu que mais consumidores aproveitassem os descontos para adquirir seus dispositivos desejados.

Desafios no longo prazo

Embora os subsídios tenham gerado um aumento imediato nas vendas, especialistas apontam que, no longo prazo, será necessário avançar em tecnologia para encurtar os ciclos de troca de dispositivos. O mercado chinês, apesar de dinâmico, ainda enfrenta desafios relacionados à inovação e à saturação do mercado.

Com incentivos econômicos e uma população ansiosa para renovar seus dispositivos, o Festival da Primavera reforçou a força do mercado de eletrônicos na China.