Setor privado dos EUA cria 247 mil empregos em abril

O setor privado dos Estados Unidos criou 247 mil empregos em abril, informou a ADP em pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 4.

O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 390 mil no mês passado.

A ADP revisou para cima o número de vagas criadas em março, de 455 mil para 479 mil.

A pesquisa é considerada uma espécie de prévia para o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, o payroll, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, dia 6.

