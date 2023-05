Setor de serviços avança pelo segundo mês seguido, com 0,9% de crescimento em março

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o acumulado nos últimos doze meses passou de 7,8% em fevereiro para 7,4% em março, o menor resultado desde setembro de 2021 (6,8%).

Entre os setores com resultado positivo no período, ganha destaque o de Transporte, grupo que teve aumento percentual em 3,6% em março. O crescimento foi puxado principalmente pela categoria de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correios, que subiram 5,9%.

O volume de serviços de transporte aéreo também pontuou positivamente, em 1,7%. No entanto, o acumulado em comparação ao mês de março de 2022 segue negativo em 7,6%. Já no subgrupo de transporte aquaviário, o resultado ficou no zero a zero, sem crescimento ou redução da taxa, mas o acumulado em relação a março do ano passado está em 14,7%.