Senado deve votar projeto de compensação da folha de pagamento nesta quinta-feira

A votação de um projeto que compensa a desoneração da folha de pagamentos deve acontecer na manhã desta quinta-feira, 15. Além da compensação, o texto também cria um regime de transição gradual até a total retirada do benefício tributário de setores da economia e de alguns municípios.

O relatório foi divulgado na quarta-feira e a votação estava inicialmente pautada para o mesmo dia, mas foi adiada. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) propôs oito medidas de compensação como forma de repor a perda de R$ 25 bilhões aos cofres públicos este ano com a prorrogação da desoneração a 17 setores da economia e municípios.

Wagner apresentou um substitutivo ao texto original, que atende a acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre lei que prorrogou a desoneração até o final de 2027. O projeto contém, ainda, uma série de medidas de compensação para a desoneração da folha.

Detalhes do projeto de Jaques Wagner

De acordo com o projeto apresentado, a reoneração gradual da folha de pagamento terá duração de três anos, de 2025 a 2027.

O texto mantém a desoneração integral em 2024, estabelecendo a retomada gradual da tributação a partir de 2025, com alíquota de 5% sobre a folha de pagamento. Em 2026, serão cobrados 10% e, em 2027, 20%.

Durante toda a transição, a folha de pagamento do 13º salário continuará integralmente desonerada.

Entre as soluções temporárias propostas estão a captura de depósitos esquecidos em contas judiciais por mais de cinco anos; a abertura de um novo prazo de repatriação de recursos no exterior com taxas menores; a possibilidade de regularização na declaração de IR, com desconto na cobrança, e um programa de descontos para empresas que tenham multas vencidas em agências reguladoras.