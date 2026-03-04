Economia

Senado aprova por unanimidade acordo comercial entre Mercosul e União Europeia

Decisão dos senadores marcou a última etapa para análise do acordo no Brasil, antes da cooperação comercial entre os blocos entrar em vigor

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 19h16.

Última atualização em 4 de março de 2026 às 19h25.

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 4, por unanimidade, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), que pode criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Esta é a última etapa de análise no Brasil para a entrada em vigor do acordo entre os blocos.

Após a aprovação dos senadores, o texto será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assinatura. Depois disso, a conclusão será notificada à União Europeia. Assinado após 25 anos de negociações, o tratado prevê a redução gradual de tarifas, regras comuns para comércio de produtos industriais e agrícolas, investimentos e padrões regulatórios.

No Senado, a relatoria do acordo ficou sob responsabilidade da senadora Tereza Cristina (PP-MS). A parlamentar classificou o acordo como “incomensurável” devido às possibilidades de redução de tarifas e de desenvolvimento econômico nas regiões envolvidas.

“O alcance do Acordo ultrapassa, de forma incomensurável, a redução de tarifas ou o estabelecimento de quotas. Seu potencial realmente transformador reside nas disciplinas voltadas a temas emergentes que estruturam as bases da competitividade contemporânea: investimentos, fluxos financeiros, serviços, meios de pagamento, transferência de tecnologia, acesso a compras governamentais e regras de concorrência, entre outros”, declarou Tereza Cristina durante a votação do texto.

Mais carne, café e US$ 11 bilhões: o que ganha o agro no acordo UE-Mercosul

O que prevê o acordo de livre comércio entre a UE e Mercosul?

O tratado prevê a eliminação ou redução de tarifas de importação e exportação entre os blocos, que juntos reúnem 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 22,4 trilhões, cerca de R$ 116 trilhões. Pelo texto, a União Europeia eliminará tarifas sobre aproximadamente 95% dos bens, equivalentes a 92% do valor das importações europeias de produtos brasileiros, em até 12 anos.

Segundo o relator, o acordo reafirma princípios da política externa brasileira em um cenário internacional de tensão. "Acreditamos na defesa da paz e escolhemos a via do diálogo qualificado para reafirmar nossa independência nacional, a igualdade entre os Estados e a promoção da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade", disse o deputado Marcos Pereira.

Compras de mercadorias

O texto estabelece tratamento equivalente entre produtos brasileiros e europeus em compras governamentais, com exceções para aquisições do Sistema Único de Saúde (SUS), micro e pequenas empresas, margens de preferência, encomendas tecnológicas e compensações comerciais.

"Os órgãos públicos brasileiros poderão operar em um ambiente internacionalizado de licitações, com benefícios diretos no aumento da concorrência e na economia de recursos públicos", afirmou Pereira.

Acordo UE-Mercosul: o que o agro brasileiro deve ganhar; entenda

Agropecuária

O relator mencionou como "ponto de preocupação" a regulamentação interna da União Europeia que prevê salvaguardas para produtos agropecuários e agroindustriais, acionadas em caso de aumento de 5% no volume ou queda de preços.

Milho, açúcar bruto e carne bovina in natura registraram variações de 94,1% e 76,2% em 2025 frente a 2024 e podem ser enquadrados nos gatilhos da norma europeia, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

"Precisamos desenvolver medidas em diálogo com o Executivo e o Legislativo para encontrar melhores soluções para eventualmente ter de defender nosso setor produtivo", reforçou o relator. Ele defendeu a edição futura de decreto para regulamentar salvaguardas também no Brasil.

De acordo com o deputado, houve entendimento com o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para envio de minuta do decreto à Casa Civil ainda nesta quarta-feira.

(Com informações da Agência Senado)

