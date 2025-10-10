Economia

Macro em Pauta

Sem MP, mudança da meta fiscal de 2026 se mostra inevitável, dizem economistas

Sem novas receitas, o cumprimento da meta fiscal de 2026, de superávit de R$ 34 bilhões, parece ainda mais improvável e deve forçar a equipe econômica a alterar a regra, segundo economistas ouvidos pela EXAME

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06h01.

O vencimento da Medida Provisória editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) coloca o governo novamente em um impasse fiscal.

Sem novas receitas, o cumprimento da meta fiscal de 2026, de superávit de R$ 34 bilhões, parece ainda mais improvável e deve forçar a equipe econômica a alterar a regra, segundo economistas ouvidos pela EXAME.

Com a MP, o governo planejava arrecadar R$ 45 bilhões. Para 2025, o impacto seria de R$ 15 bilhões, entre corte de despesas e aumento de receitas. Em 2026, a expectativa era de um alívio no Orçamento de R$ 30 bilhões. O recurso está previsto na proposta orçamentária de 2026, em discussão no Congresso.

Para este ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o impacto é pequeno, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve parte do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT) mencionou um possível bloqueio de emendas parlamentares como uma possibilidade para fechar as contas de 2025, com um contingenciamento de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões.

O grande desafio do governo é para 2026. Caso não encontre novas alternativas de receitas, a solução poderá ser cortar recursos em ano eleitoral, o que é descartado por Haddad em entrevistas.

"Estimamos que seria preciso, dado o nosso cenário de receitas e despesas, cortar R$ 30,8 bilhões para cumprir a meta fiscal", afirma Felipe Salto, economista-chefe da Warren.

Salto afirma que, mesmo com a MP, nas contas da consultoria, já seria necessário alterar a meta fiscal "mesmo que o governo mirasse o piso, no caso, zero", pois entende que há receitas superestimadas.

"Sem a ajuda da referida MP, esses números tendem a piorar. Meu cenário continua a ser, portanto, de provável alteração da meta fiscal de 2026", afirma.

Na mesma linha, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, afirma que desde 2023 o governo enfrenta dificuldades para atingir a meta fiscal. Ele acredita que, "muito provavelmente", ocorrerá uma revisão até o fim do primeiro semestre de 2026.

"Certamente o governo vai tentar encontrar alternativas, que são complicadas de implementar nesse momento. Ou seja, tudo o que pode ser ajustado agora depende de decreto, e esse decreto pode eventualmente ser derrubado pelo Congresso, dada a situação política bastante disputada para o ano que vem", afirma.

Haddad já afirmou que apresentará um conjunto de medidas para que o presidente Lula decida qual ação a equipe econômica deve tomar para manter o equilíbrio fiscal.

Vale defende que o governo realize esses ajustes na meta o quanto antes para evitar ruídos com o mercado financeiro.

"O ideal seria que o governo agilizasse isso o quanto antes e já fizesse esse ajuste no final deste ano, prevendo a mudança da meta para o ano que vem", diz.

O economista explica que, com um crescimento mais fraco do PIB, 2026 será um ano de receita em queda e "fiscalmente desafiador, principalmente por ser um ano eleitoral".

Ele acrescenta que, em um contexto de aumento de gastos devido ao cenário eleitoral, é ainda mais improvável pensar em bloqueio e contingenciamento, que poderiam paralisar a máquina pública.

"Atualmente, estamos em um modo paliativo em relação à questão fiscal, o que vem acontecendo desde o ano passado. E, pelo visto, vamos continuar vivendo dessa forma no próximo ano, esperando que um ajuste mais significativo aconteça só em 2027", afirma Vale.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaFernando HaddadMinistério da FazendaGoverno Lulaeconomia-brasileiraNovo arcabouço fiscal

Mais de Economia

OPINIÃO: A gestão de riscos em cenários de impacto da Reforma Tributária

IPCA de setembro sobe 0,48% após deflação em agosto

Lula critica rejeição à MP alternativa ao IOF e diz que Câmara 'derrotou o povo brasileiro'

MP 1303: Haddad espera que acordo seja cumprido e diz que impasse é político

Mais na Exame

Mundo

María Corina Machado vence Nobel da Paz por liderança na Venezuela

EXAME Agro

'Só falta empurrão político para Trump reverter tarifaço ao café', diz representante brasileiro

Economia

OPINIÃO: A gestão de riscos em cenários de impacto da Reforma Tributária

Mercados

Primeira classe salva trimestre da Delta e ajusta rota da aérea rumo ao luxo