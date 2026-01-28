Selic é definida hoje; Brasil tem 2ª maior taxa de juros reais do mundo

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de juros reais, com taxa ajustada pela inflação estimada em 9,44% ao ano, segundo levantamento do economista Jason Vieira, da MoneYou e Lev Intelligence. Nesta quarta-feira, 28, o Banco Central (BC) anuncia a taxa Selic — e a expectativa é de manutenção dos juros.

O país fica atrás apenas da Turquia, com juros reais de 10,33%, e mantém esse patamar mesmo com sinalizações de desinflação interna e melhora do cenário externo. A taxa nominal brasileira está em 15% ao ano, mantida pelo Copom nesta quarta-feira, 28.

O cálculo considera a inflação projetada para os próximos 12 meses e mostra o quanto o juro efetivamente remunera o investidor ou penaliza o tomador de crédito.

Mercado espera sinal de corte em março

Na avaliação de Andrea Bastos Damico, CEO da Buysidebrazil, o BC pode abrir espaço para iniciar o ciclo de cortes na próxima reunião, em março.

A economista aponta três fatores principais que justificam a mudança:

Cenário global desinflacionário , puxado pela exportação de deflação da China .

Dólar mais fraco , com o real valorizado abaixo de R$ 5,30 .

Desinflação consistente no Brasil, apesar da volatilidade recente.

Para Andrea, o Copom pode suavizar o comunicado, removendo a sinalização de retomada do aperto, e adotar uma linguagem mais dependente dos dados futuros.

Brasil só perde para a Turquia nos juros reais

A taxa de juros real do Brasil atualmente supera países como Rússia (7,89%), Argentina (7,14%) e México (4,21%). Em termos nominais, o Brasil também aparece na quarta colocação global, atrás de Turquia (39,5%), Argentina (29%) e Rússia (16,5%).

A manutenção dos juros em patamar elevado reflete o foco do BC em consolidar a reancoragem das expectativas de inflação, mesmo com sinais de arrefecimento nos preços.

Perspectivas e riscos

A desaceleração da atividade econômica e a valorização cambial criam um ambiente mais favorável para o corte. No entanto, dois pontos seguem no radar do BC:

Mercado de trabalho aquecido , que pode sustentar a inflação de serviços.

Ritmo lento de reancoragem das expectativas, ainda acima da meta.

Se o Banco Central optar por manter a Selic alta por mais tempo, o Brasil pode seguir entre os líderes do ranking global de juros reais — posição que, embora atraia fluxo estrangeiro, penaliza o crédito e o crescimento.