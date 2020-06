Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, está perto de deixar o governo

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, está próximo de deixar o governo, de acordo com fontes de equipe econômica. A informação foi antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim, neste domingo.

O secretário conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, há cerca de um mês e informou sua intenção de ir para iniciativa privada, de acordo com a fonte.

Guedes e Mansueto já discutem um nome para assumir o Tesouro Nacional, que cuida do cofre da União. Mansueto pode sair nas próximas semanas, porque precisa cumprir quarentena antes de assumir um cargo na iniciativa privada.

No fim do ano passado, Mansueto já havia manifestado a intenção de deixar a equipe econômica, mas acabou sendo convencido a ficar diretamente por Guedes.

O próprio ministro, no início do ano, sinalizou a possibilidade de o economista comandar o futuro Conselho Fiscal da República, previsto para ser criado após a aprovação de uma proposta em discussão no Congresso Nacional. Com a pandemia do novo coronavírus, a discussão do novo pacto federativo parou.

Mansueto é um dos principais nomes da equipe econômica e considerado um dos fiadores do ajuste fiscal. Com a pandemia e a necessidade de abrir o cofre para evitar os efeitos do coronavírus, tem reforçado continuamente que esses gastos devem ficar restritos a 2020 e que o ajuste precisa voltar no próximo ano.

De carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Mansueto é remanescente do governo do ex-presidente Michel Temer. Foi secretário de Política Econômica do ex-ministro Henrique Meirelles e é secretário do Tesouro desde abril de 2018.