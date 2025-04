Secretário do Tesouro dos EUA diz que 'em algum momento' haverá um 'grande acordo' com a China Scott Bessent afirmou que não há razão para que as duas economias se distanciem

O investidor e gestor de fundos de hedge dos EUA Scott Bessent testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado sobre sua nomeação para Secretário do Tesouro, no Capitólio em Washington, DC, em 16 de janeiro de 2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)