Se não houver mais crescimento do PIB, já avançamos 3,1% em 2023, afirma secretário da Fazenda

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comemorou na manhã desta sexta-feira, 1, o resultado do PIB do segundo trimestre, que registrou alta de 0,9% em comparação com o trimestre anterior.

O número dois da Fazenda destacou que o dado veio acima da expectativa do mercado, e que se o Brasil não registrar mais crescimento neste ano, o PIB deverá ter avanço de 3,1% em 2023. "É importante dizer, estamos com dado bastante positivo de crescimento do País", disse Durigan.

A projeção do mercado financeiro era de alta de apenas 0,3%. A expectativa do resultado econômico em 2023 é de 2,31%, segundo informações do último Boletim Focus, relatório do Banco Central (BC) que reúne as expectativas de instituições financeiras.

Durigan destacou o resultado do mercado interno, com dados positivos da indústria e serviços, que superaram do ponto de vista de demanda. O resultado foi divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB do Brasil no segundo trimestre

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. O resultado veio acima do esperado pelo mercado. A projeção era de alta de 0,3% em relação ao trimestre anterior. A projeção do resultado econômico em 2023 é de 2,31%, segundo informações do último Boletim Focus, relatório do Banco Central (BC) que reúne as expectativas do mercado financeiro.

Com o resultado, a atividade econômica brasileira opera 7,4% acima do patamar pré-pandemia, referente ao quarto trimestre de 2019, e atinge o ponto mais alto da série. O segundo maior patamar é o do trimestre anterior.