Se entregar metas fiscais e reforma tributária, PIB do Brasil pode surpreender, diz Mansueto Almeida

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), realizada no dia 21 de junho, o colegiado manteve a taxa básica de juro, a Selic, em 13,75% ao ano, mas abriu caminho para o início de um ciclo de cortes a partir de agosto. Em um cenário de juros em queda, o governo atingindo as metas fiscais e o Congresso Nacional aprovando a reforma tributária, o crescimento do produto interno bruto (PIB) do Brasil pode ficar acima do esperado. Essa é a avaliação de Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual (mesmo grupo de controle da EXAME).

Segundo ele, o ano começou com um panorama muito incerto e com investidores cautelosos com o país. "Ter um controle de gastos claro animou o mercado, principalmente em ativos de maior risco. Se entregar as metas fiscais e fazer a reforma tributária, pode ser uma surpresa positiva para o crescimento do Brasil. O mundo não está nos machucando, mas a taxa de juro precisa cair", disse ele durante o BTG Talks, realizado nesta quarta-feira, 28, em um painel mediado por Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual.

Juros abaixo de 12%

Mansueto Almeida avalia que o Copom deve começar o ciclo de quedas já na próxima reunião, que será realizada em agosto. "Eu aposto que será em agosto o começo do corte. Há uma chance de ficar abaixo de 12% no fim do ano, mas a resposta para essa pergunta nem o Banco Central tem. Eles precisam ver como será o reflexo das quedas, como a economia e a inflação vão se comportar", afirmou.

O economista-chefe do BTG Pactual ainda comentou que o mercado precisa receber sinais únicos do governo sobre a meta de gastos. Para ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem se mostrado comprometido com a meta e estabelecer novas formas de arrecadação. "Precisamos do mesmo discurso da ala política do governo. E isso vai ser essencial para o nosso crescimento. Na hipótese de 2024 não ter juro baixo, o crescimento também vai ser baixo", disse.

Para Mansueto Almeida, o último dado do PIB surpreendeu, mas foi puxado por um único setor, o agronegócio. Segundo ele, para que esse processo seja sustentável, é necessário estimular outras áreas da economia. "Em breve devemos confirmar a meta de inflação contínua em 3% e isso dá mais previsibilidade", disse.