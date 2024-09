São Paulo cria meio milhão de empregos formais em um ano, alta de 3,6%

O estado de São Paulo registrou 499 mil novos empregos com carteira assinada no acumulado dos últimos 12 meses, segundo dados da pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, revelados com exclusividade à EXAME.

A pesquisa Emprego Formal é realizada com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O número representa um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2023 e 28% dos 1,8 milhão de postos de trabalho criados no Brasil nos últimos 12 meses.

Todos os setores de atividade mostraram resultados positivos na geração de empregos no estado no período analisado:

Serviços , com 287 mil empregos

, com 287 mil empregos Comércio , com 87 mil

, com 87 mil Indústria , com 80 mil

, com 80 mil Construção, com 67 mil

Apenas na agricultura houve um pequeno registro negativo (-2 mil). No total, São Paulo teve 7,8 milhões de admissões e 7,3 milhões de desligamentos.

“A criação de quase meio milhão de empregos com carteira assinada em 12 meses é a prova de que somos um mercado atrativo para os empreendedores. A nossa contribuição, como governo, é seguir na direção certa para alavancar ainda mais novos postos de trabalho em todos os setores da economia e gerar renda para a população paulista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Geração de empregos no Brasil em 2024

Nos sete primeiros meses de 2024, São Paulo foi o maior gerador de empregos, com saldo de 441,1 mil novos postos, seguido por:

Minas Gerais , com 173,3 mil

, com 173,3 mil Paraná , com 124,6 mil

, com 124,6 mil Santa Catarina, que gerou 107,8 mil postos formais

Entre as regiões, o Sudeste gerou 744.642 empregos; o Sul, 277.806; Nordeste, 184.454; Centro-Oeste, 173.159; e o Norte, 90.670.

Empregos gerados em julho de 2024

Em julho de 2024, foram gerados 62 mil postos de trabalho no estado de São Paulo, resultado de 681 mil admissões e 619 mil desligamentos. O aumento foi de 0,4% em relação ao mês anterior. Com isso, o estoque de empregos formais no estado alcançou 14,3 milhões.

Os números de julho mostraram variações positivas em:

Indústria : 0,7%

: 0,7% Agricultura : 0,6%

: 0,6% Comércio : 0,5%

: 0,5% Serviços : 0,4%

: 0,4% Construção: 0,2%

No setor de serviços, as atividades que mais se destacaram foram: