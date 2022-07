Rio Grande do Sul anuncia redução do ICMS da gasolina; veja qual será o novo preço

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), anunciou na manhã desta sexta-feira, 1º, que, a partir de hoje, o estado limitará o valor do ICMS sobre a gasolina, conforme a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que estabelece o teto na cobrança do imposto estadual sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

A taxa hoje é de 25% e ficará próxima dos 15%.

De acordo com o governador, haverá redução de R$ 0,71 no ICMS da gasolina, acarretando uma queda de R$ 2,8 bilhões na arrecadação do segundo semestre.

Em relação aos demais itens da lei — energia elétrica, comunicações e transporte coletivo —, segundo o governador, a norma não trará efeitos, pois o estado já está em conformidade com a lei.

Além da atualização conforme a lei do teto, a redução no ICMS da gasolina no estado é reflexo da mudança do preço-base para cálculo do imposto.

Agora, será considerada média dos últimos cinco anos até maio de 2022 do valor da gasolina — o preço de referência, que está em R$ 6,1796, cairá para R$ 4,9105.

(Estadão Conteúdo)

