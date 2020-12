Ricardo Barros diz que reforma tributária é prioridade do governo

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), declarou em nota que a aprovação da reforma tributária é uma das prioridades do governo Bolsonaro e disse que o Executivo aguarda a publicação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para emitir seu parecer oficial.

“A assessoria do Ministério da Economia vem acompanhando os trabalhos realizados pelo relator, encaminhando as informações solicitadas e emitindo opiniões a respeito dos temas em discussão”, diz a nota.

“É desejo do presidente uma reforma tributária que simplifique e modernize os impostos sem aumento de carga tributária”, afirma ainda.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está empenhado em tentar aprovar a reforma ainda durante seu mandato, que termina em fevereiro do ano que vem. Na semana passada, ele afirmou ter 320 votos favoráveis para aprovar na Casa, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), com o relatório de Ribeiro.

O relator tem participado de uma maratona de reuniões tentando azeitar o texto final. Na noite de ontem, ele conversou com algumas lideranças da Câmara para tratar de detalhes do texto.

fonte: Estadão Conteudo