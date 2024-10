A Revolut, fintech inglesa que está no Brasil desde maio de 2023, anunciou nesta terça-feira, 8, a expansão para a Colômbia. Com mais de 45 milhões de clientes em todo o mundo e presença no Reino Unido, Europa, Ásia, nas Américas, incluindo o Brasil, a instituição financeira já tem 7% dos usuários em novos mercados. O executivo Diego Caicedo foi escolhido como CEO no país vizinho.

"Estamos entusiasmados em trazer a Revolut para a Colômbia. Este é um mercado-chave para nós, à medida que continuamos nossa expansão pela América Latina. Acreditamos que nossa plataforma capacitará os colombianos a assumirem o controle de suas finanças e fornecerá uma alternativa mais eficiente aos serviços bancários tradicionais", disse Caicedo. "Estamos comprometidos em contribuir para o ecossistema fintech local e trabalhar com reguladores, supervisores e parceiros para tornar os serviços bancários digitais mais acessíveis para todos."

A fintech iniciou o processo de solicitação de licença bancária completa junto à Superintendência Financeira da Colômbia, garantindo que oferecerá uma experiência bancária completa aos clientes do país, além de capital e os recursos necessários para atender aos os padrões regulatórios.

Uma vez autorizada pela Superintendência Financeira da Colômbia, as ofertas iniciais da Revolut no país incluirão transferências internacionais instantâneas de dinheiro, conta com mais de 30 moedas, ferramentas gestão de orçamento e produtos de crédito.

Dados do Ministério das Tecnologias da Informação e Comunicações da Colômbia mostram que 80% dos colombianos já têm acesso à internet, e o setor fintech está crescendo no país.

Atualmente, 4 milhões de expatriados colombianos estão em países onde a Revolut já opera. Além disso, mais de 9 milhões de colombianos recebem remessas, com um fluxo projetado de mais de 12 bilhões de dólares em 2024. O custo médio de envio de uma remessa de 200 dólares é atualmente de cerca de 6%, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, dentro da rede da Revolut, esses custos podem cair para quase zero, garante a empresa.

1 /7 (O MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), em Cambridge, Massachusetts, desenvolveu o sistema de diagnóstico de câncer de mama baseado em IA, reduzindo erros em 15%.)

2 /7 (O Google AI, com sede em Mountain View, Califórnia, criou o AlphaGo, o primeiro programa de IA a derrotar um campeão mundial de Go, revolucionando a pesquisa em aprendizado profundo.)

3 /7 Localizado em Londres, Reino Unido, o DeepMind Lab é famoso pelo desenvolvimento do AlphaFold, um programa de IA que previu estruturas de proteínas com precisão sem precedentes, impactando a biologia molecular. (Localizado em Londres, Reino Unido, o DeepMind Lab é famoso pelo desenvolvimento do AlphaFold, um programa de IA que previu estruturas de proteínas com precisão sem precedentes, impactando a biologia molecular.)

4 /7 (O IBM Watson Research Center, em Yorktown Heights, Nova York, desenvolveu a IA Watson, que venceu campeões humanos no programa de TV Jeopardy!, demonstrando avanços significativos em processamento de linguagem natural.)

5 /7 (O Baidu Research Lab, em Pequim, China, é conhecido por seu sistema de reconhecimento de voz Deep Speech, que alcançou uma precisão de 97% na transcrição de áudio, superando as tecnologias anteriores.)

6 /7 (O Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) Lab, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, criou algoritmos avançados de robótica, incluindo o Dex-Net, que melhorou a precisão da manipulação robótica em 99%.)

7/7 (O centro da Meta AI Research SuperCluster (RSC) tem um dos supercomputadores de IA mais rápidos da atualidade. Com ele, a empresa desenvolveu o sistema de tradução automática baseado em IA que suporta mais de 100 idiomas, melhorando a comunicação global em plataformas sociais da empresa.)

Revolut no Brasil

Com um app de serviços financeiros com conta global com acessos a 30 moedas internacionais, a Revolut está disponível no Brasil desde de 2 de maio de 2023.

Em entrevista à EXAME em fevereiro, o CEO da Revolut no Brasil, Glauber Mota, anunciou que tinha como meta aumentar em cinco vezes a base de clientes no país.