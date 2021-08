Retomada internacional impulsiona minério de ferro no Brasil, diz FT

O jornal de economia britânico Financial Times traz em sua edição de hoje um retrato dos impactos da retomada das atividades no mundo pós-pandemia sobre a mineração no Brasil, tendo como fio condutor a pequena cidade mineira de Itabirito, localizada no "Quadrilátero Ferrífero" do Estado.

Invista com apoio dos assessores do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG

Os preços dos alugueis dispararam no município e os quartos de hotel são escassos, conforme relataram moradores ao periódico. A cada dia desembarcam em Itabirito, - que tem uma população de 60 mil habitantes e se tornou um boom global de commodities - mais interessados em encontrar uma vaga no setor de extração minério de ferro.

O prefeito Orlando Caldeira disse ao FT que, mesmo com a pandemia, o comércio "está a todo vapor". Isso porque, com a retomada das atividades no mundo, há uma demanda crescente por matérias-primas e alimentos.

Segundo o jornal, Itabirito testemunhou uma explosão de empregos e uma fortuna inesperada para os cofres públicos, que contabiliza a entrada de R$ 59 milhões em receitas de royalties de mineração durante o primeiro trimestre de 2021, um aumento de oito vezes em relação ao mesmo período do ano passado.

A fabricante de equipamentos e componentes de mineração Agile Minerals, por exemplo, abriu uma nova unidade no ano passado. A publicação salienta que a prosperidade da cidade contrasta com as dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros como resultado da Covid-19, que matou mais de 500 mil pessoas e elevou a taxa de desemprego para quase 15% no País.

A taxa de câmbio fraca, que atinge a inflação, é uma "bênção" para os mineiros brasileiros, conforme o Financial Times, pois reduz os custos operacionais ante os rivais no exterior e aumenta os ganhos em moeda local, já que o minério de ferro é cotado em dólares. O jornal também lembra que as ações da Vale do Brasil subiram quase um quinto desde o início de 2021 e no mês passado registrou um salto anual de 600% na receita líquida trimestral para US $ 7,6 bilhões.

O periódico cita ainda que as exportações do Brasil, em grande parte destinadas à China, devem aumentar em valor em três quartos, para US $ 45,2 bilhões neste ano, e substituir a soja como a principal fonte de divisas. Por outro lado, menciona que, apesar da queda nos casos de covid-19, os brasileiros ainda padecem com a doença e que acidentes letais ligados à extração de minério de ferro em outras partes de Minas Gerais - detalhando os episódios de Mariana e Brumadinho - ainda estão vivos na memória.

Uma porta-voz da Vale disse ao jornal que a empresa tem investido em novas tecnologias para aumentar o processamento do minério e reduzir o impacto nas barragens. A companhia calculou que ainda há mais 70 anos de minério de ferro a serem escavados na área. Depois de atingir uma alta histórica acima de US$ 230 por tonelada em maio, os preços caíram drasticamente nas últimas semanas para cerca de US $ 170, com a China prometendo cortes na produção de aço para reduzir suas emissões de carbono.