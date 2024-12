Renegociação de dívidas de ICMS e IPVA em SP soma R$ 47 bilhões em um ano

O programa Acordo Paulista, lançado em fevereiro deste ano, já renegociou R$ 47 bilhões em dívidas tributárias, de acordo com o governo do estado de São Paulo. O valor foi renegociado a partir de dois editais elaborados pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE): um destinado a devedores de ICMS inscritos na dívida ativa e outro focado em débitos de IPVA e créditos vinculados ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas.