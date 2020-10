Renda Cidadã fica para depois de eleições municipais, diz fonte do governo

Centro das maiores discussões hoje no governo, a criação do programa Renda Cidadã ficará apenas para depois das eleições municipais deste ano e terá que ser encontrada uma solução dentro do teto de gastos, disse nesta quarta-feira uma fonte da área econômica.

O relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (MDB-AC), prometeu entregar até a semana que vem o desenho do programa mas, segundo a fonte, isso pode ser feito sem as fontes de financiamento, que são hoje o maior nó da criação do programa.

Até lá, afirmou a fonte, o Congresso pode desenhar cenários sobre esse financiamento.

“Se após as eleições conseguirem criar no Congresso algo dentro do teto de gastos, vai ter. Se não conseguirem, não vai ter. É simples”, disse a fonte que pediu anonimato.

O governo estuda várias alternativas de corte de gastos e redução das indexações presentes na Constituição para abrir espaço no Orçamento, mas até agora não conseguiu fechar um modelo que preserve outros programas e esteja dentro do teto.