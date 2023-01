Reino Unido será única economia do G7 a entrar em recessão em 2023, e Rússia vai voltar a crescer

O Reino Unido será o único país do G7 (grupo das economias mais avançadas) a entrar em recessão em 2023, com desempenho pior que o da Rússia, prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI). Mesmo em guerra e sob sanções, a economia russa deve encerrar o ano com leve crescimento, de 0,3%.

As estimativas constam no World Economic Outlook, relatório que o Fundo divulga de tempos em tempos com previsões do PIB global e e dos países. As projeções divulgadas na noite de segunda-feira são as primeiras do ano e mostram também que o Brasil e o mundo vai crescer mais que o previsto. O último relatório é de outubro de 2022.

De acordo com o FMI, a economia britânica vai encolher 0,6% neste ano, ante previsão anterior de expansão de 0,3%. De acordo com o Fundo, o aumento dos juros e as restrições de gastos levarão à contração da economia do Reino Unido, um desafio para o primeiro-ministro Rishi Sunak.

As duas mais recentes ocasiões em que o PIB britânico ficou negativo foram marcadas por fortes abalos globais: em 2020, quando todas as economias afundaram devido à pandemia de Covid, em em 2099, quando houve a crise ecoômica global do subprime.

As demais economias do G7 tiveram seu desempenho econômico revisado para cima em 2023. Até as perspectivas para a Rússia melhoraram. Em outubro, a previsão do Fundo era que os russos enfrentassem nova contração no ano, desta vez, de 2,3%. Agora, a previsão é de alta de 0,3% do PIB.

No ano passado, a economia russa contraiu 2,2%, segundo o Fundo

