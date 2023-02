Reino Unido evita recessão com crescimento nulo no 4º trimestre

O Reino Unido registrou crescimento zero no quarto trimestre de 2022, após uma contração de 0,3% no terceiro trimestres, o que permitiu ao país evitar uma recessão técnica, anunciou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

No mês de dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda de 0,5%, no entanto, após o crescimento de 0,1% em novembro, informa o ONS em seu relatório mensal.

Embora os dados trimestrais estejam de acordo com as previsões dos analistas, a queda expressiva de dezembro não estava nas projeções.

No conjunto de 2022, o PIB do Reino Unido registrou crescimento de 4,1%, depois de um avanço de 7,4% no ano anterior, informou o ONS.

Em 2020, o Reino Unido registrou uma queda maior que as outras economias do G7 e continua sendo o único país do grupo que ainda não recuperou o nível do PIB de antes da pandemia de covid.

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, declarou que o fato de o Reino Unido ter "evitado uma recessão" no ano passado mostra que "a economia é mais resistente do que muitos acreditavam".