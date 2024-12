Reforma tributária: relator inclui armas, munições e plásticos descartáveis no imposto seletivo

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) ampliou a lista de itens que serão tributados com o Imposto Seletivo, também conhecido como o "imposto do pecado". O texto foi divulgado nesta segunda-feira, 9, e será lido em reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcada para às 16h desta segunda e a votação ocorrerá no colegiado na quarta-feira, 11.

A categoria tem como função sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Entre as inclusões feitas por Braga estão armas e munições.

O relator excluiu a aplicação do imposto seletivo apenas quando esses armamentos forem destinados às Forças Armadas ou aos órgãos de segurança pública.

Essa ressalva também se aplica à incidência da exação sobre veículos, aeronaves e embarcações para uso das Forças Armadas e segurança pública. Os itens plásticos descartáveis de uso único, como sacolas, talheres, canudos, copos, pratos e bandejas de isopor também entraram para a lista do imposto do pecado.

De acordo com o documento, quase 200 emendas foram apresentadas para regulamentar a sobretaxa. Entre essas avaliações, o senador entendeu esses materiais de plástico como "extremamente prejudiciais ao meio ambiente". "Alguns especialistas já alertam que o planeta, em dez anos, será incapaz de lidar com o volume de resíduos plásticos", afirma.

O relator também determinou que a apuração será mensal. Segundo Braga, isso gerará segurança jurídica. As alíquotas serão definidas em lei ordinária. A previsão e que as atividades sobre as quais incidirem o imposto seletivo paguem uma alíquota maior de imposto.

A medida também serve para compensar isenções concedidas para outras categorias de produtos, como os itens da cesta básica. Hoje, a estimativa da equipe econômica é que o IVA (Imposto sobre o Valor Agregado que vai unir IBS e CBS) tenha uma alíquota média de 27,97%.

Cigarros e bebidas são mantidos no imposto do pecado

Os itens já previstos pela Câmara dos Deputados em julho foram mantidos pelo relator no Senado. Com isso, veículos a combustão e elétricos; embarcações e aeronaves; produtos fumígenos; bebidas alcoólicas; bebidas açucaradas; bens minerais extraídos e concursos de prognósticos (apostas e loterias, físicas ou virtuais) e fantasy games paguem uma alíquota maior de imposto.

No caso das atividades de extração dos bens minerais, o parecer destaca que o imposto será cobrado independentemente da destinação, o que autoriza sua incidência sobre os produtos, ainda que exportados. O objetivo desse comando, diz o relatório, é onerar a extração de bem mineral em qualquer situação, mesmo quando destinado ao exterior.

Regras de incidência