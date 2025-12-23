Reforma tributária: Receita suspende multa por falta de CBS e IBS em notas

Mudança no formato do CNPJ começará a partir de julho de 2026 (Arquivo/Agência Brasil)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 21h17.
A decisão foi anunciada nesta terça-feira (23) pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS), em ato conjunto que integra a fase de transição para o novo modelo de tributação sobre o consumo.
A medida vale para o preenchimento dos campos referentes à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal, e ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal.
Durante esse período inicial, as notas fiscais emitidas sem os novos campos não serão rejeitadas e as empresas não sofrerão sanções.
Segundo o ato, o prazo de adaptação será contado a partir da publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e da CBS, ainda pendentes de divulgação. Até o primeiro dia do quarto mês seguinte a essa publicação:
A Receita explicou que, caso os regulamentos sejam publicados em janeiro de 2026, a obrigatoriedade passa a valer em 1º de maio; se a publicação ocorrer em fevereiro, começa em 1º de junho.
O governo prevê que os regulamentos só sejam publicados no início de 2026, após a sanção do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, que compõe a segunda fase da regulamentação da reforma.
O texto foi aprovado pela Câmara no dia 16 e liberado pelo Congresso em 19 de dezembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até 15 dias úteis para sancionar a proposta.
A Receita e o CGIBS reforçaram que 2026 será um ano com foco educativo, voltado à orientação, simulações e validação dos sistemas.
Durante esse período:
A emissão dos tributos usará os atuais documentos fiscais eletrônicos, como:
Também estão previstos novos documentos:
Normas específicas serão editadas para operações de importação e exportação.
Parte central da reforma tributária, a implantação de uma nova plataforma tecnológica nacional também avança. Em fase de testes, o sistema será usado para operacionalizar a cobrança da CBS e do IBS.
Durante 2026, o sistema funcionará sem arrecadação efetiva. A partir de 2027, começa a extinção de PIS e Cofins, com entrada progressiva da CBS. Já a transição do ICMS e do ISS para o IBS ocorrerá entre 2029 e 2032.
De acordo com a Receita, a substituição será gradual, com apoio técnico e cooperação entre entes federativos, para minimizar impactos sobre a economia e sobre a rotina fiscal das empresas.