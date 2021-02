Recuperação da indústria da zona do euro perde força mas ainda é forte, aponta PMI

O crescimento da indústria da zona do euro permaneceu resiliente no início do ano mas o ritmo perdeu força em relação a dezembro diante de novas medidas de lockdown no continente, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

Com as infecções por coronavírus aumentando de novo na Europa, os países foram forçados a fechar várias atividades de serviços, deixando a indústria com a responsabilidade de sustentar a economia já que as fábricas permaneceram abertas.

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro caiu a 54,8 em janeiro de 55,2 em dezembro, embora tenha ficado acima da preliminar de 54,7.

“A produção industrial da zona do euro do euro continuou a se expandir a um ritmo sólido no início de 2021, embora o crescimento tenha enfraquecido para o ritmo mais fraco desde que a recuperação começou conforme novas medidas de lockdown e escassez de oferta apresentam novos desafios para os produtores da região”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O subíndice de produção caiu a 54,6 de 56,3, ainda confortavelmente acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Mas com a maior parte do setor de serviços devendo permanecer fechada por algum tempo, a perspectiva para a economia do bloco permanece obscura e levará até dois anos para que o PIB alcance níveis pré-Covid-19, segundo pesquisa da Reuters.

Taxa de desemprego da zona do euro fica estável em 8,3% em dezembro

A taxa de desemprego da zona do euro ficou inalterada em dezembro ante novembro, em 8,3%, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A Eurostat estima que havia 13,671 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro de 2020.