Reajuste dos aposentados do INSS: veja como fica o piso e previsão de pagamento do novo valor

O reajuste do salário mínimo em 2025 aumentará os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a quase 22 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Previdência Social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elevou o salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518 neste ano, um aumento de 7,5%, equivalente a R$ 106.

O piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios pagos pelo INSS, utiliza o salário mínimo como referência. Por isso, o novo piso da previdência também será de R$ 1.518. A estimativa é que 21,9 milhões de aposentados recebam até um salário mínimo, o que corresponde a 64% do total de 34,2 milhões de benefícios pagos pelo INSS.

O impacto total do pagamento do novo valor aos beneficiários que recebem até um salário mínimo será de cerca de R$ 30,2 bilhões em 2025. O impacto por cada real de aumento no valor do salário mínimo é de R$ 284,9 milhões.

Esse cálculo considera apenas os benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), ou seja, não inclui benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios acima do mínimo. A aposentadoria de quem ganha mais foi corrigida pelo INPC. No acumulado de 12 meses até novembro, o índice ficou em 4,84%.

Os segurados que se aposentaram, começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2024 terão uma correção proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.

Quando o novo valor da aposentadoria começará a ser pago?

Os pagamentos começam a ser feitos a partir de 27 de janeiro e vão até 7 de fevereiro. Para saber a data exata, segundo a pasta, basta o beneficiário verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que aparece após o traço. O pagamento dos beneficiários com renda mensal acima do salário mínimo serão feitos depois de 3 de fevereiro.

Final do cartão 1: 27 de janeiro

Final do cartão 2: 28 de janeiro

Final do cartão 3: 29 de janeiro

Final do cartão 4: 30 de janeiro

Final do cartão 5: 31 de janeiro

Final do cartão 6: 3 de fevereiro

Final do cartão 7: 4 de fevereiro

Final do cartão 8: 5 de fevereiro

Final do cartão 9: 6 de fevereiro

Final do cartão 0: 7 de fevereiro