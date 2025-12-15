Quem recebe aposentadoria acima do salário mínimo terá reajuste em 2026?

O Governo Federal anunciou na última quarta-feira, 10, o reajuste para o salário mínimo, que subirá de R$ 1.518 para R$ 1.621. Dessa forma, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o piso do pagamento também receberão o reajuste de 6,7%.

Mas como fica a situação para quem ganha mais que o salário mínimo de aposentadoria ou benefício social do INSS?

Segundo análise feita pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), o valor deve ser reajustado em 4,66% nos benefícios pagos pelo INSS acima do salário mínimo. Com isso, o valor máximo de pagamento da previdência deve subir de R$ 8.157,41 para R$ 8.537,55 já a partir de janeiro do próximo ano.

O reajuste é feito de maneira correspondente à inflação estimada para 2025, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O IEPREV fez o levantamento com base nos dados do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) previsto para 2026, apresentado pelo governo em agosto deste ano.

Importante reforçar que a análise do reajuste é feito com as projeções de 2025 e que o índice final de correção para 2026 será oficializado apenas em janeiro com o INPC acumulado ao longo de todo o ano de 2025, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em janeiro de 2026.

Como o salário mínimo afeta a aposentadoria?

O salário mínimo é reajustado levando em conta a inflação acumulada até novembro de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, limitado a 2,5%, conforme as regras do arcabouço fiscal em vigor.

Com isso, o piso mínimo da aposentadoria acaba, também, sendo reajustado, chegando ao valor de R$ 1.621.