Quase metade da população vive com alguém que recebe auxílio emergencial

Em junho, 43% dos domicílios brasileiros receberam algum auxílio emergencial relacionado à pandemia, informou nesta quinta-feira, 23, o IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) no seu formato especialmente desenhado para o contexto da covid-19.

O número corresponde a cerca de 29,4 milhões de domicílios, o que significa que quase metade da população (49,5%), cerca de 104,5 milhões de pessoas, viviam em domicílios em que, pelo menos, um morador recebeu auxílio, destacou o IBGE.

No levantamento, o instituto monitora não só a questão do emprego e renda, mas também quem está reportando sintomas da doença e quais as providências tomadas.

O valor distribuído até agora pelo governo em socorro à população mas vulnerável chega a R$ 27,3 bilhões de reais, diz o Instituto, sendo que metade da população brasileira, formada pelos estratos mais baixos de renda, recebeu 75,2% das transferências.

Desde o dia 04 de maio, o IBGE está fazendo entrevistas semanais em 48 mil domicílios, totalizando cerca de 193 mil casas por mês. A amostra é fixa, permitindo um monitoramento constante do mesmo universo de pessoas.

Desemprego

A população ocupada caiu para 83,4 milhões de trabalhadores, segundo a Pnad Covid-19 mensal, em junho. O movimento acompanhou a taxa de desocupação, que subiu de 10,7% em maio para 12,4% em no mês seguinte, atingindo 11,8 milhões de pessoas.

Vale resslatar que essa versão da Pnad é diferente da divulgada normalmente pelo IBGE com a taxa de desemprego, que abarca um conjunto mais amplo de indicadores e são separados por estados.

A taxa de desemprego tradicional divulgada pelo instituto foi a 13% pela última Pnad divulgada na semana passada. Essa taxa considera quem está sem emprego, mas buscando efetivamente uma vaga, processo que continua sendo complicado durante a quarentena.

