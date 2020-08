Quarentena regional preservou 318 mil empregos em SP, diz vice-governador

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), informou que foram preservados 318.000 empregos no estado com o Plano São Paulo, de quarentena heterogênea.

Segundo um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os principais afetados foram os trabalhadores formais, com baixa renda e pouca escolaridade. Entre eles, 95%, ou 303.000 postos, se concentram no setor de serviços.

De acordo com a economista Ana Carla Abrão, as regiões que melhor respeitam as orientações do governo estadual foram as que tiveram os melhores resultados na preservação dos empregos e que auferiram recuperação econômica mais ágil. “Os resultados foram obtidos com o controle da pandemia”, disse Abrão em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 17.

Atividade

Ana Carla Abrão informou que foi registrada uma alta na atividade econômica de 1,11 ponto percentual nas regiões que progrediram das fases 1 a 2 do Plano São Paulo, e de 2,32 pontos percentuais entre a fase 2 e 3.

Segundo o secretário estadual da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, o estudo mostra que a adesão às medidas de isolamento e de quarentena heterogênea tem resultado na atividade econômica pois afetam a confiança.

“Não adianta uma política visando preservar emprego e atividade econômica às custas da saúde porque isso não funciona, aliás, o efeito é contrário. Isso gera queda no nível de confiança e maior incerteza”, disse Meirelles durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.