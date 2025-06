Quanto motoristas de Uber devem economizar por mês com a mudança na mistura da gasolina?

A aprovação da mudança na mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, de 27% para 30%, e de biodiesel no diesel comum, de 14% para 15%, deve gerar uma economia de até R$ 150 por mês para motoristas de aplicativos, como Uber e 99, e taxistas, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia.

O governo afirma que a adoção do E30 resultará em uma redução entre R$ 0,11 e R$ 0,20 por litro no preço da gasolina. O cálculo é que a economia pode chegar a R$ 1.800 por ano para motoristas que trabalham com transporte, disse Pietro Mendes, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME.

A pasta conduziu um estudo em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) para comprovar a viabilidade técnica da mudança e garantir que a adoção da nova mistura não trará danos aos veículos. As fabricantes de veículos, importadores e representantes da indústria automotiva participaram das discussões.

Segundo o governo, a mudança deverá gerar empregos e estimular a produção de etanol, com estimativas de criação de 17,2 mil postos de trabalho diretos e 51,6 mil postos de trabalho, considerando tanto a fase industrial quanto agrícola.

O investimento total no setor pode atingir R$ 10,14 bilhões, com um impacto positivo na capacidade industrial e na aquisição de máquinas agrícolas.