Próximas altas de juros não serão necessariamente de 75 pb, diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, disse nesta sexta-feira, 28, que os próximos aumentos de juros do BCE não serão necessariamente do tipo "jumbo", como o de quinta-feira. Ele, que também é presidente do Banco Central francês, fez a declaração durante webcast promovido pelo site financeiro Boursorama.

Na quinta, o BCE elevou seus juros básicos em 75 pontos-base (pb), em mais uma tentativa de combater a inflação recorde na zona do euro.

Desde julho, a autoridade monetária, que busca inflação constante de 2% no médio prazo, já aumentou seus juros em dois pontos porcentuais.

