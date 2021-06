Promulgada lei que define valor do salário mínimo em R$ 1.100 em 2021

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), promulgou a lei que define o valor do salário mínimo em R$ 1.100 em 2021. No fim do ano passado, o governo enviou uma medida provisória sobre o tema e, com isso, o montante já está em vigor desde o dia 1º de janeiro.

Neste ano, o valor diário do salário mínimo corresponde a R$ 36,67 e, o valor horário, a R$ 5.

O valor proposto pelo governo para este ano corresponde à variação de 5,22% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no período de janeiro a dezembro de 2020. O INPC apura a inflação mensal das famílias com renda de um a cinco salários-mínimos. Como os preços subiram neste ano, as projeções do governo mudaram. Na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) havia sido sugerido um mínimo de R$ 1.088.

Salário mínimo em 2022

Ao apresentar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano que vem o governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.147 em 2022. O aumento de 4,27% previsto em relação aos atuais R$ 1.100, marcará o terceiro ano seguido de reajuste apenas pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Para 2023, a previsão é de que o salário mínimo será de R$ 1.188, chegando a R$ 1.229 em 2024.