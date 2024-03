Projetos de regulamentação da tributária chegarão em abril ao Congresso, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os projetos de regulamentação da tributária devem chegar em abril ao Congresso Nacional. Segundo ele, enquanto o Parlamento aprecia a regulamentação do consumo, a Fazenda elabora a reforma da renda. "Aí, na sequência, vamos enviar a reforma da renda, capital e trabalho", disse, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Na avaliação do ministro, a Fazenda irá trabalhar em uma espécie de "linha de produção". "Se formos jogar tudo no Congresso Nacional ao mesmo tempo, não vai dar bom resultado, vamos nos atrapalhar", analisou. "Temos que ter a clareza de que temos que deixar o Congresso amadurecer as propostas e votar para que se debruce sobre a seguinte."

Reforma da renda

Haddad disse acreditar que, durante o período de tramitação da regulamentação do consumo, haverá tempo suficiente para o governo enviar a reforma da renda. "Reforma da renda estará pronta antes da aprovação da reforma do consumo", afirmou.