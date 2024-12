Projeto do pacote fiscal que muda BPC e salário mínimo deve ser votado nesta quarta, diz relator

O relator do projeto que altera o Benefício de Prestação Continuada (BPC), como parte do pacote fiscal, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), afirmou que o texto final será apresentado nesta terça-feira, 17. A votação está prevista para ocorrer na quarta-feira e, em seguida, o projeto será encaminhado ao Senado.

O mesmo projeto limita o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5%.

O BPC é um benefício pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. As alterações enfrentam resistência, inclusive do PT, partido do presidente da República. Os principais pontos em debate incluem:

O conceito de benefício;

A composição da renda familiar;

A proibição de mais de um benefício por família.

Segundo estimativas oficiais, as mudanças podem gerar uma economia de R$ 12 bilhões até 2030.

Alterações propostas pela equipe econômica

Para conter o aumento de despesas com o BPC, que tem crescido de forma significativa nos últimos anos, a equipe econômica sugere mudanças nos critérios de cálculo da renda pessoal e familiar. Outro ponto polêmico é a proibição de que mais de um familiar receba o benefício na mesma residência.

Atualmente, para ter direito ao BPC, a família precisa ter uma renda per capita de até 25% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 353 mensais.