Isenção do IR poderá ser votada na semana que vem, diz Hugo Motta

A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais poderá ser colocada para votação na semana que vem, disse Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados.

"Estando maduro [o relatório], eu tenho a vontade de levar já na próxima semana a votação do imposto de renda para que a gente possa isentar aqueles que ganham até R$ 5.000", disse Motta, durante participação no evento Macro Day, realizado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), nesta segunda-feira, 22.

"Tenho plena confiança de que o trabalho realizado na comissão possa ser defendido e mantido no Plenário", afirmou. "Essa é uma pauta importante, nós sabemos o quanto ela irá trazer avanços significativos para milhões de brasileiros e brasileiras", disse.

Entenda a proposta de isenção do Imposto de Renda

O projeto, que tem relatoria do deputado federal Arthur Lira (PP-PB), prevê que pessoas com renda de até R$ 5.000 sejam isentas do imposto de renda. A pauta prevê também redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que a mudança pode ampliar de 10 milhões para 20 milhões o total de trabalhadores isentos. Já a redução parcial deve alcançar 16 milhões de pessoas.

Atualmente, é isento de pagar o imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 por mês).

Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o requerimento de urgência do projeto de lei, ou seja, o que possibilita o texto ser votado em plenário.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que desistiu de viajar para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para acompanhar o avanço desse projeto.