Isenção do IR poderá ser votada na semana que vem, diz Hugo Motta

Presidente da Câmara disse esperar que relatório atual seja mantido no Plenário, medida pode beneficiar 20 milhões de pessoas

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados (Divulgação/Agência Câmara)

Rafael Balago
Repórter de macroeconomia

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12h25.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 12h26.

A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais poderá ser colocada para votação na semana que vem, disse Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados.

"Estando maduro [o relatório], eu tenho a vontade de levar já na próxima semana a votação do imposto de renda para que a gente possa isentar aqueles que ganham até R$ 5.000", disse Motta, durante participação no evento Macro Day, realizado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), nesta segunda-feira, 22.

"Tenho plena confiança de que o trabalho realizado na comissão possa ser defendido e mantido no Plenário", afirmou. "Essa é uma pauta importante, nós sabemos o quanto ela irá trazer avanços significativos para milhões de brasileiros e brasileiras", disse.

Entenda a proposta de isenção do Imposto de Renda

O projeto, que tem relatoria do deputado federal Arthur Lira (PP-PB), prevê que pessoas com renda de até R$ 5.000 sejam isentas do imposto de renda. A pauta prevê também redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que a mudança pode ampliar de 10 milhões para 20 milhões o total de trabalhadores isentos. Já a redução parcial deve alcançar 16 milhões de pessoas.

Atualmente, é isento de pagar o imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 por mês).

Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o requerimento de urgência do projeto de lei, ou seja, o que possibilita o texto ser votado em plenário.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que desistiu de viajar para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para acompanhar o avanço desse projeto.

