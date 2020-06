Produção industrial no Brasil cai 18,8% em abril, diz IBGE

A produção industrial brasileira registrou queda de 18,8 por cento em abril na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 27,2 por cento. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 29,2 por cento na variação mensal e de 33,1 por cento na base anual.

