Produção industrial no Brasil cai 0,7% em fevereiro

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,7% em fevereiro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Na comparação anual, no entanto, a produção subiu 0,4%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,4% na variação mensal e de 1,5% na base anual.

O indicador registrou em fevereiro o seu primeiro recuo após nove altas consecutivas, desacelerando de seu resultado de janeiro (0,4%).

Entre as grandes categorias econômicas, o único segmento que apresentou alta em relação a janeiro, foi o de bens intermediários, que aavançou 0,6%, influenciado pela alta nos preços das commodities e pela desvalorização do real.

O setor de bens de consumo duráveis recuou -4,6% e o de bens de capital, -1,5%, interrompendo nove meses de resultados positivos.

A queda mais acentuada foi da produção de veículos automotores, com queda de -7,2%, o que sinaliza, de acordo com avalição do BTG Pactual, a falta de matérias primas para a indústria automobolística e o impacto econômico do agravamento da pandemia.

Segundo BTG Pactual, a piora nos indicadores é resultado do recrudescimento da curva de contágio da Covid-19 e o fechamento de parte da economia. O fim do auxílio emergencial é outro fator que está deixando consumidores mais cautelosos. Por fim, o mercado de trabalho continua fragilizado. Essa conjuntura vem enfraquecendo a demanda e, em fevereiro, reverteu a tendência positiva de produção industrial.