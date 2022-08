Produção industrial do Reino Unido recua 0,9% em junho ante maio

A produção industrial do Reino Unido recuou 0,9% em junho ante maio, mostraram os dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) divulgados nesta sexta-feira. Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam retração de 1,7% no indicador.

Na comparação anual, a produção avançou 2,4%, enquanto os analistas esperavam uma alta de 1,2% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Já a produção manufatureira teve queda de 2,6% entre maio e junho, enquanto avançou 1,3% com relação a junho do ano passado.

Veja também:

Banco Central da Argentina sobe taxa básica de juros de 60% para 69,5%

Novos empréstimos na China caem a 679 bilhões de yuans em julho