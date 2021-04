Produção industrial da UE cai em fevereiro e apaga ganhos do mês anterior

A produção industrial da zona do euro recuou como esperado em fevereiro após expansão em janeiro, afetando as perspectivas de crescimento econômico no primeiro trimestre depois de um fim positivo de 2020 para o setor.

A Eurostat informou que a produção industrial nos 19 países que usam o euro caiu 1,0% em fevereiro sobre o mês anterior, com queda de 1,6% na comparação anual. As expectativas do mercado eram de um recuo mensal de 1,1% e de queda de 0,9% na leitura anual.

Em janeiro, a produção havia aumentado 0,8% no mês e 0,1% sobre o mesmo período do ano anterior.

A fraqueza da produção no mês de fevereiro foi generalizada entre as categorias, com a maior queda em bens de capital, de 1,9%. Os bens de capital haviam registrado o maior aumento em janeiro.